GTF’de şampiyon KKTC

32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Ulusulararası Şampiyonası, 19. GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası devam ederken, GTF Uluslararası Şampiyonada KKTC şampiyon oldu

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafınddan organize edilen uluslararası üç organizasyon devam ediyor.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 9 takımın katıldığı GTF Uluslararası Şampiyonada KKTC takım olarak şampiyon oldu.

7. World Budo Martıalarts Şampiyonası Cumartesi günü gerçekleştirilirken renkli kuşaklar saat 10.00’ da başlayacak ve tüm gün devam edecek.

Global Taekwondo Hyong/Pumse/Kata/Budo/Ferdi/Çiftler Karışık/ Kırış ve Takım müsabakalarında alınan sonuçlar:

TAKIM SIRALAMALARI;

1.KKTC

2.KAZAKİSTAN

3.ÖZBEKİSTAN

