Golfcülerimiz, Silivri’yi farklı yendi

Golf Federasyonu Takımı, Silivri Klassis Takımına karşı oynadığı toplamda 33 maçtan farklı şekilde 28 – 5 galip ayrıldı

Silivri Klassis Golf Kulübü Takımı, Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Takımı ile maçlar yapmak için ülkemize misafir oldu.

Korineum Golf & Beach Club Golf Sahası’nda 26 Kasım Cuma, 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar gün gerçekleşen çifti ve tekli takım yarışmalarında 3 gün boyunca toplamda 33 maç yapıldı. Federasyon takımımız karşılaşmalardan 28 – 5 galip ayrılırken, 2022 yılı içerisinde kararlaştırılacak bir tarihte yapılacak olan rövanş müsabakaları için önemli bir avantaj elde etti.

Maçlar sonrası, şilt takdim seremonisinde misafir Silivri Klassis Takımı Başkan’ı Cavit Yıldız yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle 2 yıl gibi bir süre maçlara ara vermek zorunda kaldıklarını ve her zaman burada olmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. KKTC’de dost takım Golf Federasyon Takım’ı ile tekrardan maçlar yapabilme şansı yakaladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti ve 3 gün boyunca çok güzel bir zaman geçirdiklerini belirten Cavit Yıldız, organizasyon için federasyon başkanı Dr. Hasan Garabli ve federasyon kaptanı Hasan Kasapoğulları ile tüm katılan oyunculara teşekkür etti.

Misafir takım başkanı sonrasında söz alan Golf Federasyonu başkanı Dr. Hasan Garabli de dost Silivri takımını tekrardan adada görmekten ve birlikte maçlar yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Silivri Klassis Golf Kulübü ve oyuncularının kendileri için geçmişten gelen özel bir yeri olduğunu belirtti.

