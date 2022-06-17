Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı bakıma alınıyor

Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, geçtiğimiz hafta “City Fest” organizasyonun gerçekleştirildiği Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, önümüzdeki hafta sahanın bakıma alınacağını açıkladı.

Kendisinin göreve atanmadan önce bu organizasyon için karar alındığını söyleyen Erseven, kendisinin de alınan bu kararı istemeyerek de olsa kabul etmek durumunda kaldığını ifade etti.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki organizasyonu ve sahadaki çalışmaları kendisinin gün ve gün takip ettiğini aktaran Erseven, sahadaki bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını özveriyle yürüten Spor Dairesi Müdürlüğü çalışanlarına ve Girne Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nın zemininin şu an iyi durumda olduğunu ancak, yeni sezona hazırlamak için sahayı önümüzdeki hafta bakıma alacaklarını belirten Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, sahadaki çalışmaları yakından takip edeceğini ve gerekli bildirimleri spor kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.