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GG’nin tarihi başarısı

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GG’nin tarihi başarısı
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China Bazaar Gençlik Gücü Pazartesi günü başlayan şampiyonluklarına Perşembe akşamına kadar 2 branşta 3 kupa kaldırarak ilki gerçekleştirdi.

Erkek Hentbol Takımı lig ve kupa şampiyonluklarıyla son yıllardaki kupa koleksiyonuna devam ederken Kadın Futbol Takımı da kupa şampiyonluğuyla seriyi sürdürdü. 
72 saatte kazanılan 3 kupanın takım kaptanları ve antrenörlerinin buluşmasıyla  gururu paylaşıldı.
China Bazaar Gençlik Gücü önce 5 Haziran Pazartesi akşamı Hentbol Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğunu, ardından 48 saat sonra 7 Haziran Çarşamba akşamı KTFF Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ve 8 Haziran Perşembe akşamı ise Hentbol Büyük Erkekler Kupa şampiyonluğunu kazanarak ülke tarihinde bir ilke imza attı.

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