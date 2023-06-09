GG’nin tarihi başarısı

China Bazaar Gençlik Gücü Pazartesi günü başlayan şampiyonluklarına Perşembe akşamına kadar 2 branşta 3 kupa kaldırarak ilki gerçekleştirdi.

Erkek Hentbol Takımı lig ve kupa şampiyonluklarıyla son yıllardaki kupa koleksiyonuna devam ederken Kadın Futbol Takımı da kupa şampiyonluğuyla seriyi sürdürdü.

72 saatte kazanılan 3 kupanın takım kaptanları ve antrenörlerinin buluşmasıyla gururu paylaşıldı.

China Bazaar Gençlik Gücü önce 5 Haziran Pazartesi akşamı Hentbol Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğunu, ardından 48 saat sonra 7 Haziran Çarşamba akşamı KTFF Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ve 8 Haziran Perşembe akşamı ise Hentbol Büyük Erkekler Kupa şampiyonluğunu kazanarak ülke tarihinde bir ilke imza attı.