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Galatasaray'dan Florya hamlesi

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Emlak Konut, Florya arazisindeki Galatasaray'a ait olmayan kısmın da Galatasaray'a satıldığını KAP'a bildirdi

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Galatasaray'dan Florya hamlesi
Sarı-kırmızılı kulüp, Florya’daki arsanın Emlak Konut’ta bulunan 41 dönümlük bölümünü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL’ye satın aldı. Daha önce arazinin 21 dönümlük bölümünü elinde bulunduran Galatasaray, Florya’da toplamda 62 dönümlük arazinin sahibi oldu.
Galatasaray Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Emlak Konut, Florya arazisinin kalan kısmının Galatasaray’a satıldığını duyurdu. Emlak Konut’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1.171.800.000 TL bedelle satılmıştır” denildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin sıradaki hedefi, takımın tesislerini Kemerburgaz’a taşımak ve Florya’da inşaata başlamak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu ay yapılacak olağan mali kongrede projenin detaylarını açıklaması bekleniyor. 
 
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