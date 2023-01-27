Futbola 24 milyon, 32 federasyona 14 milyon TL katkı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda 2023 yılı içerisinde federasyonlara yapılacak katkıları belirlerken, Futbol Federasyonu’na 24 Milyon TL, diğer 32 federasyona ise toplam 14 milyon TL katkı yapılacağı açıklandı

FEDERASYON ADI: 2023 Atletizm Fed. 800,000 Atıcılık Fed. 500,000 Avcılık Fed. 250,000 Basketbol Fed. 1,000,000 Badminton Fed. 300,000 Boks Fed. 100,000 Bilardo Fed. 500,000 Binicilik Fed. 300,000 Bisiklet Federasyonu 500,000 Cimnastik Fed. 600,000 K. K.Darts Fed. 300,000 Eskirim Fed. 100,000 Engelliler Spor Fed. 550,000 Futbol Fed. Futboltenis Fed. 350,000 Güreş Fed 320,000 Golf Fed. 200,000 Judo, Hapkido ve Kickboks Fed. 350,000 Halter ve Vücut Geliştirme Fed. 600,000 Hava Sporları Fed. 200,000 Herkes İçin Sp. Fed. 200,000 Hentbol Fed. 900,000 Kempo Federasyonu 200,000 Masa Tenisi Fed. 500,000 Okçuluk Fed. 300,000 Satranç Fed. 300,000 Su Sporları Fed. 600,000 Tenis Fed. 700,000 Taekwondo-Karete-Aikido-Kurash-WushuMuaythai Fed. 450,000 Voleybol Fed. 880,000 Üniversite Sporları Fed. 600,000 Yelken-Motor-Kürek Fed. 300,000 K.T. Triatlon Fed. 250,000

Devlet tarafından spor federasyonlarına yapılacak katkılarla ilgili karar Perşembe günü yapılan toplantıda alındı.Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda 2023 yılı içerisinde federasyonlara yapılacak katkıları belirledi.Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplanan Genel Yönetim Kurulu devlet tarafından her yıl Spor Federasyonlarına yapılan katkılar çerçevesinde toplam 14 Milyon liralık katkıyı Federasyonlara dağıttı.Kurul ayrıca özel protokol yapılan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na 2023 yılı için 24 milyon lira katkı yapılması kararını aldı.Kurul tarafından yapılan açıklamada Federasyonların aldıkları katkılar şöyle: