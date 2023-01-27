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Futbola 24 milyon, 32 federasyona 14 milyon TL katkı

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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda 2023 yılı içerisinde federasyonlara yapılacak katkıları belirlerken, Futbol Federasyonu’na 24 Milyon TL, diğer 32 federasyona ise toplam 14 milyon TL katkı yapılacağı açıklandı

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Futbola 24 milyon, 32 federasyona 14 milyon TL katkı
Devlet tarafından spor federasyonlarına yapılacak katkılarla ilgili karar Perşembe günü yapılan toplantıda alındı.
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda 2023 yılı içerisinde federasyonlara yapılacak katkıları belirledi.
Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplanan Genel Yönetim Kurulu devlet tarafından her yıl Spor Federasyonlarına yapılan katkılar çerçevesinde toplam 14 Milyon liralık katkıyı Federasyonlara dağıttı.
Kurul ayrıca özel protokol yapılan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na 2023 yılı için 24 milyon lira katkı yapılması kararını aldı.
Kurul tarafından yapılan açıklamada Federasyonların aldıkları katkılar şöyle:
 
FEDERASYON ADI: 2023
Atletizm Fed. 800,000
Atıcılık Fed. 500,000
Avcılık Fed. 250,000
Basketbol Fed. 1,000,000
Badminton Fed. 300,000
Boks Fed. 100,000
Bilardo Fed. 500,000
Binicilik Fed. 300,000
Bisiklet Federasyonu 500,000
Cimnastik Fed. 600,000
K. K.Darts Fed. 300,000
Eskirim Fed. 100,000
Engelliler Spor Fed. 550,000
Futbol Fed.  
Futboltenis Fed. 350,000
Güreş Fed 320,000
Golf Fed. 200,000
Judo, Hapkido ve Kickboks Fed. 350,000
Halter ve Vücut Geliştirme  Fed. 600,000
Hava Sporları Fed. 200,000
Herkes İçin Sp. Fed. 200,000
Hentbol Fed. 900,000
Kempo Federasyonu 200,000
Masa Tenisi Fed. 500,000
   
Okçuluk Fed. 300,000
Satranç Fed. 300,000
Su Sporları Fed. 600,000
Tenis Fed. 700,000
Taekwondo-Karete-Aikido-Kurash-WushuMuaythai  Fed. 450,000
Voleybol Fed. 880,000
Üniversite Sporları Fed. 600,000
Yelken-Motor-Kürek Fed. 300,000
K.T. Triatlon Fed. 250,000
 
 
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