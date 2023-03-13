banner913
banner932
Napoli şampiyonluğa koşuyor
Napoli şampiyonluğa koşuyor
2 0
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
18 0
 
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
18 0
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
23 0
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
30 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
33 0
20 0
banner915

Erkeklerde LAÜ, Kadınlarda Arucad ANKA Şampiyon

banner476

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği Büyük Erkekler Ligi’nde LAÜ şampiyonluğa ulaşırken, Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası’nda ise Arucad ANKA Spor Derneği ilk sırada yer aldı

banner825
Erkeklerde LAÜ, Kadınlarda Arucad ANKA Şampiyon
banner931
Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi sona ererken, Lefke Avrupa Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası’nın da yapıldığı günde Arucad ANKA Spor Derneği ilk sırada yer almayı başardı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 3 hafta önce Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devresine başlangıç yapmıştı. 8, 9, 10, 11 ve 12'nci ayakların yapıldığı lig müsabakalarının ardından, geçtiğimiz gün ligin son maçları oynandı. Karşılaşmaların ardından sıralama da belli oldu.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmaların ardından Büyük Erkekler Ligi’nde sezonu Lefke Avrupa Üniversitesi 23 puan ve averajla Arucad Anka Spor Derneği’nin önünde şampiyon olarak tamamladı. Averajla şampiyonluğu kaybeden Arucad Anka Spor Derneği ikinci, 19 puan toplayan Küçük Kaymaklı ise üçüncü oldu.
Büyük Erkekler Ligi’nde son karşılaşmaların oynandığı aynı gün Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası da gerçekleştirildi. Büyük mücadeleye sahne olan maçlar sonunda Arucad Anka Spor Derneği ilk sırayı alırken, Girne Amerikan Üniversitesi ikinci, Gençlik Gücü ise üçüncü sırada yer buldu.
Müsabakalar sonrasında başarılılara ödülleri takdim edilirken, sıralama şu şekilde oluştu;
Büyük Erkekler Ligi
1.Lefke Avrupa Üniversitesi (23 puan ve averaj)
2.Arucad Anka Spor Derneği (23 puan)
3.Küçük Kaymaklı (19 puan)
Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası
1.Arucad Anka Spor Derneği
2.Girne Amerikan Üniversitesi
3.Gençlik Gücü
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.