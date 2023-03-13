Erkeklerde LAÜ, Kadınlarda Arucad ANKA Şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği Büyük Erkekler Ligi’nde LAÜ şampiyonluğa ulaşırken, Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası’nda ise Arucad ANKA Spor Derneği ilk sırada yer aldı

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi sona ererken, Lefke Avrupa Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası’nın da yapıldığı günde Arucad ANKA Spor Derneği ilk sırada yer almayı başardı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 3 hafta önce Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devresine başlangıç yapmıştı. 8, 9, 10, 11 ve 12'nci ayakların yapıldığı lig müsabakalarının ardından, geçtiğimiz gün ligin son maçları oynandı. Karşılaşmaların ardından sıralama da belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmaların ardından Büyük Erkekler Ligi’nde sezonu Lefke Avrupa Üniversitesi 23 puan ve averajla Arucad Anka Spor Derneği’nin önünde şampiyon olarak tamamladı. Averajla şampiyonluğu kaybeden Arucad Anka Spor Derneği ikinci, 19 puan toplayan Küçük Kaymaklı ise üçüncü oldu.

Büyük Erkekler Ligi’nde son karşılaşmaların oynandığı aynı gün Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası da gerçekleştirildi. Büyük mücadeleye sahne olan maçlar sonunda Arucad Anka Spor Derneği ilk sırayı alırken, Girne Amerikan Üniversitesi ikinci, Gençlik Gücü ise üçüncü sırada yer buldu.

Müsabakalar sonrasında başarılılara ödülleri takdim edilirken, sıralama şu şekilde oluştu;

Büyük Erkekler Ligi

1.Lefke Avrupa Üniversitesi (23 puan ve averaj)

2.Arucad Anka Spor Derneği (23 puan)

3.Küçük Kaymaklı (19 puan)

Büyük Kadınlar Takım Şampiyonası

1.Arucad Anka Spor Derneği

2.Girne Amerikan Üniversitesi

3.Gençlik Gücü

