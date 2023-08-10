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Ergülen kısmi felç geçirdi

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Ergülen kısmi felç geçirdi
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Basın emekçisi, Halkın Sesi Gazetesi Güzelyurt muhabiri ve spor yazarı Niyazi Ergülen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Cengiz Topel Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Niyazi Ergülen’e dün akşam kaldırıldığı Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde, sol tarafından kısmi felç geçirdiği anlaşıldı.
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde tedavisi devam eden Niyazi Ergülen’in yüksek çıkan şekerinin de dengelenmesi için tedavi uygulanıyor.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyesi Soydan Sakallı, dernek yönetimi adına, genel sağlık durumu iyi olan Niyazi Ergülen’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
 
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