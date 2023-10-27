Emre Kaplan’dan Balkan üçüncülüğü

Kıbrıslı Türk bisikletçimiz Emre Kaplan, başarılarına bir yenisini daha ekledi ve ülkemizi yine gururlandırdı. Kaplan, Türkiye Milli takımı ile katıldığı, Bulgaristan’da yapılan Balkan Pist Şampiyonası’nda ‘Team Sprint’ kategorisinde Balkan üçüncüsü oldu.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Kaplan’ın bu başarısını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Paylaşım şöyle:
“Sporcumuz Emre Kaplan Türkiye Milli takımı ile katıldığı, Bulgaristan da yapılan Balkan pist Şampiyonasında Team sprintte Balkan 3.sü oldu. Sporcumuzu tebrik ederiz ..”
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