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Emre Kaplan, Balkan Şampiyonası’nda pedal çevirecek

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Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan, Türkiye Milli Takımı kafilesiyle birlikte 27- 29 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Balkan Pist Şampiyonası’nda pedal çevirecek

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Emre Kaplan, Balkan Şampiyonası’nda pedal çevirecek
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na bağlı Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan, Türkiye Milli Takımı kafilesiyle birlikte Bulgaristan’da düzenlenecek olan Balkan Pist Şampiyonası’nda yarışacak.
Kaplan, Türkiye Milli Takımı’na katılmak üzere önceki gün adadan ayrıldı.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: 'Emre Kaplan Türkiye Milli takımında. 27- 29 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan da yapılacak olan Balkan pist şampiyonası için Milli sporcumuz önceki gün adadan kafileye katılmak üzere ayrıldı. Sporcumuza başarılar dileriz.' dedi.
 
 
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