Emirkanı’ya sürpriz kutlama

Küçük Kaymaklı’da, Doğan Türk Birliği maçı öncesinde yapılan sporcu toplantısında asbaşkan Volkan Emirkanı’ya sürpriz doğum günü kutlama partisi düzenlendi.

Başkan Akay Aşina, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldıkları toplantıda doğum günü olan Volkan Emirkanı için toplantıya doğum günü pastası getirildi. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Volkan Emirkanı, doğum günü hediyesi olarak galibiyet istedi.

