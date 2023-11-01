EAK'dan Fevzi Beyar'a “Onur Nişanı”

Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK)’ın ilk Kıbrıslı Türk üyesi Fevzi Beyar da Kıbrıs’ta iki toplumun spor kurumları arasındaki işbirliğini artırıcı çalışmalarından dolayı “Onur Nişanı”yla ödüllendirildi

Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK) ve Yunanistan Spor Yazarları Birliği'nin (PSAT) bu yıl 34’üncüsünü düzenlediği konferansı, dün akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu yıl Kıbrıs’ta düzenlenen ve Baf’ta bulunan Atticon Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen açılış törenine Kıbrıslı Rum spor yazarları, Yunanistan spor yazarları ve çok sayıda davetli katıldı.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin de davetli olduğu 34. EAK-PSAT Konferansı’na KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü de katıldı.FEVZİ BEYAR ÖDÜL ALDIKonferans kapsamında EAK tarafından 50’nci yıl onuruna düzenlenen ödül töreninde, spor yazarlığına uzun yıllar hizmet vermiş olan üyeler “Hizmet Ödülü” ile onurlandırılırken, EAK’ın ilk Kıbrıslı Türk üyesi Fevzi Beyar da Kıbrıs’ta iki toplumun spor kurumları arasındaki işbirliğini artırıcı çalışmalarından dolayı “Onur Nişanı”yla ödüllendirildi.BEYAR'DAN ANLAMLI HEDİYEGecede onur nişanı ile ödüllendirilen Fevzi Beyar, ödül takdiminden sonra yaptığı konuşmada, EAK'a kendisine layık görülen anlamlı ödül için teşekkür etti. KTSYD üyesi de olan Beyar, EAK'a 1985 yılında ara bölgede bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum spor yazarlarının bir fotoğrafını da hediye etti.KTSYD'YE TEŞEKKÜREAK Başkanı Erodotos Miltiadous ve Kıbrıs Spor Organizasyonu (KOA) Başkanı Andreas Michaelides de gecede yaptıkları konuşmalarda KTSYD Başkanı Necati Özsoy'a etkinliklerine katıldıkları için teşekkür ettiler.