Doğukan’ın hedefi üçüncü şampiyonluğa ulaşmak

76 ülkeden toplam 2 bin 6 yüz 41 sporcunun Kanlıca-Kuruçeşme Parkurunda kulaç atacağı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı iki kez kazanan Doğukan Ulaç, üçüncü kez şampiyon olmak istiyor

(BRTSPOR) Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı iki kez kazanan Doğukan Ulaç, 20 Ağustos Pazar yapılacak büyük yarışmada yine klasman birinciliği hedefinde.

35’incisi organize edilen “Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı”na; 2018 ve 2022 birincisi Doğukan Ulaç yanı sıra yaşamını İngiltere’de sürdüren Eren Güryel de katılıyor.

76 ülkeden toplam 2 bin 6 yüz 41 sporcunun Kanlıca-Kuruçeşme Parkurunda kulaç atacağı yarışın startı saat 10.00’da verilecek.

Dünyanın önde gelen açık su organizasyonlarından Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ve ardından 26 Ağustos’ta Makedonya Ohrid’de yapılacak 25 kilometrelik LEN organizasyonu sonrası sezonu kapatacağını belirten Doğukan Ulaç, BRTSPOR’a açıklamasında “35.Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı”nı da kazanarak üçüncü şampiyonluğa ulaşmak istediğini söylemişti.

