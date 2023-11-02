Doğukan, Dünya Şampiyonası için kulaç atacak

Milli yüzücü Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takımına seçilmek ve Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edebilmek için yarışacak.

Spor hayatını Kayseri’de, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde sürdüren Ulaç, Alanya’da bugün ve Pazar günleri düzenlenecek olan Türkiye Açık su Yüzme Milli Takım Seçmelerine katılacak.

Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt tarafından yapılan açıklamada 3 Kasım 2023 Cuma günü 10km, 5 Kasım 2023 Pazar günü ise 5km de yarışacak olan Ulaç’ın ilk 2 ye girmesi halinde Dünya Şampiyonası’na Katar a gitmeye hak kazanacağı belirtildi. Yeşilyurt açıklamasında Doğukan Ulaç’a başarılar diledi.



