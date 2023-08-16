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Doğukan, Boğaziçi’nde yine şampiyonluk için kulaç atacak

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Doğukan, Boğaziçi’nde yine şampiyonluk için kulaç atacak
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Boğaziçi Yüzme Maratonunun son şampiyonu milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Boğaziçi Yüzme Maratonunda yine yarışacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin düzenleyeceği 35. Samsung Boğaziçi Yüzme Maratonunda tekrardan şampiyon olmak için yarışacak.
Yarışma 6.5 km olup Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında sona erecek. Yarışmaya 76 ülkeden 2641 kişi katılacak. 20 Ağustos Pazar günü saat 10:00’da yapılacak olan yarışma TRT spordan naklen yayınlanacak.
 
 
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