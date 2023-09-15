Dev spor festivalinde 850’den fazla sporcu yarışacak

Hazırlıkları süren NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 29-30 Eylül, 1 Ekim tarihlerinde İskele LongBeach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilecek. Bu dev spor festivalinde22’den fazla ülkeden850’den fazla sporcu yarışacak

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve hazırlıkları süratle devam eden NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 29-30 Eylül, 1 Ekim tarihlerinde İskele LongBeach, PeraMackenzie’de gerçekleştirilecek.

Festivalde Grand Sapphire Championship, PeraMackenzieBeachVolley Cup, NorthernLAND International HalfMarathon , CyprusWays Sprint Triathlon, NorthernPlusSeaFest, PeraMackenzieMuscleBeach (Fitness), SunsetPilates ve Sun Rise Yoga branşlarında ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör birçok sporcuyu bir araya getirecek festival öncesinde basın tanıtım etkinliği PeraMackenzie’de yapıldı.

Tanıtım etkinliğine Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Triatlon Federasyonu Başkanı Sertaç Bozatlı, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Güçver Su Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Mustafa Güçver yanında Northernland Şirketi yetkilileri ve spor basını katıldı.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ SPORTİF ORGANİZASYONLAR

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile ortak düzenlenecek Cross Fit yarışması dünyada Cross Fit lisansı alan 20 organizasyondan birisi olurken, bu lisansın Türkiye ve Kıbrıs’ta ilk kez alındığı açıklandı.

8 kategoride 148 sporcuyu ağırlayacak bu branşta, 22 farklı bayrak temsil edilecek.

Triatlon Federasyonu işbirliğinde sprinttriaton ve takım triatlon yarışları gerçekleştirilecek bir diğer sportif faaliyet olacak. Bu yarışların Tiratlon Federasyonu’nun 2023 yılı takvimindeki son yarışlar olacağı açıklandı.

Atletizm Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenecek 21 km, 10 km ve 5 km yarışları İnternational World Athletics onaylı parkurlarda koşulacak. 21 km yarı maratonuSalamis Antik Kenti’nin içinden geçilerek koşulacak ve festivale bir ilk olarak uluslar arası bir değer katacak.

Şampiyon Melekler adına düzenlenecek 3 km halk koşusu İskele Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ortak projesi olarak gerçekleştirilecek ve 1 Ekim Pazar günü LongBeach bölgesi trafiğe kapatılacak.

Voleybol Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek ve Ali Osman Nurettin, Kemal Şah, Salih Hekimoğlu’nun da katılımı ile tanıtılan BeachVolley turnuvası için kalıcı olacak şekilde yapılan 4 sahada 3 gün boyunca maçlar oynanacak. 9 kategoride yer alacak turnuvada 160’ı aşkın sporcu yarışacak.

Güçver Su Sporları İhtisas Kulübü katkıları ile gerçekleştirilecek Deniz Şöleni’nde ise yelken ve yüzme yarışı gerçekleştirilecek. 2 gün boyunca denizde kontrollü şekilde yapılacak yüzme yarışları yanında açıkta da yekle organizasyonu yer alacak.

YİĞİTTÜRK: 22’DEN FAZLA ÜLKEDEN SPORCULAR, ÜLKEMİZ SPORCULARI İLE BULUŞACAK

Toplantıda ilk sözü alan NorthernlandGroup Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, 22’den fazla ülkeden sporcuyu ülkemiz sporcuları ile bir araya getireceklerini belirterek, bu sayede de spor turizmine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Yiğittürk, “NorthernLANDvizyonuyla Kuzey Kıbrıs’ın en büyük spor etkinliği NorthernLAND Sports Fest’i ülkemize kazandırmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de gerçekleşecek olan etkinliğimizde 22’den fazla ülkeden yüzlerce sporcuyu ülkemiz sporcuları ile bir araya getirerek hem spor turizmi ile ülkemize katkı sağlayacak hem de festival alanında 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerle benzersiz bir mücadele ortamı sunacağız.” dedi.

Festivalin geleneksel hale gelmesi adına gerekli planlamaların yapıldığına da vurgu yapan Yiğittürk, organizasyonda yer alacak 3 km halk koşusunun tüm gelirinin Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve geleceğin şampiyonlarını desteklemek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Eğitim Bursu’na aktarılması kararı alındığının altını çizdi.

ÖZBİLEN: 850’DEN FAZLA SPORCUYU BİR ARAYA TOPLAMA KAPASİTESİNE İLK YILDAN ULAŞTIK

NorthernLandSportFest Koordinatörü Görkem Özbilen, festivalde yer alacak spor organizasyonları hakkında detaylı bilgiler vererek, festivalde birçok ilkin yaşanacağını, özellikle yurt dışından birçok sporcunun kaydını şimdiden yaptırdığını vurguladı.

Özbilen, bir spor etkinliği yanında bir turizm etkinliği olarak da tasarlandığını ifade ettiği Northernland Sports Fest’in 850’den fazla sporcuyu bir araya toplayabilme kapasitesine ilk yılından ulaştığını belirtti.

Festival için 1.5 milyon TL’lik ödül bütçesi ayrıldığını da dile getiren Özbilen, bu rakamın derece alan tüm sporculara en doğru şekilde dağıtılacağını aktardı.

SAKALLI: BÖYLESİ ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARIN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, NorthernlandGroup’u böylesi büyük bir organizasyon gerçekleştirdiği için kutlarken, her zaman organizasyon kalitesini yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını, bu organizasyon ile çıtanın da yükselmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Sakallı, İskele’nin sporun başkenti olması gereken bir yer olduğunu ifade ederek, sosyal sorumluluk ve sportif organizasyonların parçası olmaya devam edeceklerini kaydetti.

DAHLAMEROĞLU: ÜLKE SPORUNA YAPILAN BU KATKI ÇOK DEĞERLİDİR

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, ülke sporuna yapılan bu katkının çok değerli olduğunu ve kendilerinin de bu organizasyonda olmaktan çok mutlu olduklarını aktardı.

Bireysel sporların ülke sporunun tanıtımında çıkış noktası olduğunu belirten Dahlameroğlu, özellikle Cross Fit konusunda yapılanların takdire şayan olduğunu söyledi.

BOZATLI: İLK KEZ DÜZENLENSE DE DEĞERLİ BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKIYOR

Triatlon Federasyonu Başkanı Sertaç Bozatlı, ilk kez düzenlenecek olan Northernland Sports Fest’in çok değerli bir sonuç ortaya çıkardığını belirterek, uluslar arası organizasyonları ülkede düzenlemenin zor olduğunu, ancak 8 branşta bunun yapılacak olmasının önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Güzel bir coğrafyada yurtdışından gelen sporcularla ülkemiz sporcularının mücadele edecek olmasının çok keyifli bir ortam oluşturacağına işaret eden Bozatlı, sporun bir gösteri olduğunu, bunun en iyi şekilde yansımasının da doğru bir hareket olduğunu dile getirdi.

KAYA: KAPSAMLI, ANLAMLI VE GENİŞ KATILIMLI BİR ORGANİZASYON, EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLARIM

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Northernland ailesinin ülke sporuna çok değerli bir katkı koyduğunu dile getirerek, yıllardır sporun içerisinde olan birisi olarak böylesine kapsamlı, anlamlı ve geniş katılımlı organizasyonu yapmanın çok kolay olmadığını belirterek, emek koyanları kutladı.

Plaj voleybolunun çok iyi düşünülen bir etkinlik olduğunu belirten Kaya, farklı branşların olacağı organizasyona katılımcı ve izleyicilerin yüksek heyecanla orada olacağını sözlerine ekledi.

GÜÇVER: TÜM FEDERASYONLARA KATKILARI NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDERİM

Güçver Su Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Mustafa Güçver tüm federasyonlara katkıları nedeni ile teşekkür ederken, yelken sporunun yükselişte olduğunu ve bunun gösterisini halka sunma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Northernland şirketine Mağusa’ya kazandırdığı yarı olimpik havuz için teşekkür eden Güçver, bu havuz sayesinde yakın zamanda uluslar arası arenada yarışabilecek sporcular kazanılacağından şüphe duymadığını sözlerine ekledi.

