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Demir yumruk zaferle dönüyor

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Dün akşam çıktığı boks karşılaşmasından yine galibiyetle ayrılan Turunç, Avrupa Şampiyonluk kemerinin sahibi oldu

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Demir yumruk zaferle dönüyor
Tanzanyalı rakibinin vize sorunu nedeniyle Azerbaycanlı rakibi ile dün akşam ringe çıkan KKTC Milli Boksörü Metin Turunç, elde ettiği galibiyet sonrasında Avrupa Şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. TV 8,5 kanalından da canlı verilen ve kalabalık seyirci önünde çıktığı müsabakada Azerbaycanlı rakibini ikinci raund’ta nakavt eden Turunç, Avrupa Şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.  Bugüne kadar ki organizasyonların en büyüğünde yer alan ve yine başarı ile ülkeye gurur yaşatan Metin Turunç, başarılı serüvenine bir yenisini eklemiş oldu. KKTC Bayrağı taşıyan mayo ve bornozu ile ringe çıkan ve büyük alkış alan Milli Boksör Metin Turunç, ülkeye yine aldığı sonuçla büyük gurur yaşatmış oldu. Milli Boksör bugün akşamüzeri antrenörü ile ülkeye dönecek.
 
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