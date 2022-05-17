DAÜ şampiyonluklara doymuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) spor alanında birçok branşta şampiyon olarak kupaları topladı. Geçtiğimiz günlerde Üniversitelerarası Güreş Turnuvası’nda şampiyon olan DAÜ Erkek Güreş Takımının ardından DAÜ Kadın ve Erkek Yüzme Takımı, DAÜ Okçuluk Takımı ve DAÜ Kadın Voleybol Takımı elde etmiş olduğu başarılarla gururlandırmaya devam etti.



DAÜ Yüzmede Şampiyon

DAÜ Kadın Yüzme Takımı Üniversiteler Arası Yüzme Yarışması’nda şampiyon oldu. Öte yandan karışık bayrak yarışında da şampiyon olan DAÜ Kadın Yüzme Takımı bireysel yarışlarda da ödülleri topladı. Aysel Sıddık 100m serbestte birincilik ve Dilahan Tezel 50m sırt kategorisinde birincilik alırken erkek yüzme takımından Yusufcan Şensoy 200m karışıkta birincilik, Omar Yacoup 50m kurbağalama kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Ayrıca Erkek Yüzme Takımı karışık bayrak yarışında da şampiyon oldu.



Öte yandan Kadın Yüzme Takımı sporcusu İrge Sorun 100m ve 50m serbestte ikinci, Aysel Sıddık 200m karışıkta ikinci, Lara Gün 50m kurbağalamada ikinci, Beste Durukan 50m kelebekte ikinci, Asya Gün 100m serbestte ve 50m sırtta üçüncü, Dilahan Tezel 50m kelebekte üçüncü ve Yıldız Çakıcı 50m kurbağalamada üçüncü gelerek DAÜ’nun gururu oldular.



DAÜ Erkek Yüzme Takımı karışık bayrak yarışında şampiyon olmasının yanı sıra üniversitesiler arası yüzme yarışmasında da ikinci geldi. Ayrıca, Kaan Baygün 50m serbestte ikinci, Baturalp Boz 50m sırtta ikinci, Alperen Balcı 50m kurbağalamada ikinci, Yusufcan Şensoy 50m kelebekte ikinci, Omar Yacoup 50m serbestte üçüncü ve Kaan Baygün 50m kelebekte üçüncü geldi. DAÜ Erkek Yüzme Takımı serbest bayrakta da ikinci gelerek bütün ödülleri topladılar.



DAÜ Okçulukta da Şampiyon

KKTC’de ilk kez gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Okçuluk Yarışması’nda DAÜ Okçuluk Kulübü Takımı yarışmayı 1. olarak tamamlayarak şampiyon oldu. Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen söz konusu yarışmada bireysel sıralama yarışmasında Ahmet Sarp Özışık, Aytaç Ahmet Gürel, Varol İlker Ersalan ve Bera Nur Yavuzeş yarıştı. Yarışma sonunda en yüksek puanlı ilk 3 yarışmacı elemelere katılmaya hak kazandı. Toplamda 678 puanla sıralama yarışmasını 1. olarak tamamlayan DAÜ Okçuluk Kulübü Takımı final atışlarında rakibini 6-0 yenerek Üniversiteler Arası Okçuluk Yarışması’ndan şampiyon olarak ayrıldı.



DAÜ Voleybol Kadın Takımı Şampiyon

Voleybol Federasyonu Yıldız Kadınlar Ligi Final karşılaşmasında DAÜ Kadın Voleybol Takımı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Karpaz Gate Marina ile oynadığı final karşılaşmasını kazanarak şampiyon oldu. Bu yıl Yıldız Kadınlar kategorisinde 9 takım yarışmaya katıldı. İki grupta oynanan klasman maçları sonunda DAÜ Kadın Voleybol takımı grubu yenilgisiz lider olarak tamamladı. Yarı final karşılaşmalarında Çamlıkspor’u 2-1 yenerek adını finale yazdıran DAÜ, Karpaz Gate Marina ile oynadığı final maçında 2-0 mağlup başladığı maçı 3-2 önde bitirerek kupanın sahibi oldu. Böylelikle DAÜ Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 8 klasmanın 6’sında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.