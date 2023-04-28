DAÜ ile KTSYD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) arasında karşılıklı ilişkileri geliştirme ve güçlendirme adına iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün imza töreni, 28 Nisan 2023 Cuma günü, saat 09:00’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Törende; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile KTSYD Üyeleri Sedat Kılıç ve Süleyman Rebge de hazır bulundu. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın ile KTSYD Başkanı Burhan Gürkan imza koydu.

“KTSYD ÜYELERİNE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM FIRSATI SUNMAKTAN MUTLUYUZ”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün çeşitli spor dallarında hem kadın, hem de erkeklerde, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nde katılmış oldukları liglerde pek çok başarıya ve şampiyonluğa imza attığını belirtti. Prof. Dr. Hocanın, gençlerin spor yapmalarının önemli olduğunu, ancak sporun yalnızca sağlık getirmekle kalmadığını, aynı zamanda gençlere takım içerisinde dayanışma, paylaşma, strateji geliştirme ve ortak hedefe yürüme gibi yetenekleri de kazandırdığını vurguladı. DAÜ’nün KKTC’nin yasayla kurulmuş tek devlet üniversitesi olarak eğitime katkı anlamında KTSYD gibi önemli bir derneğin üyelerine lisansüstü eğitim fırsatı sunmaktan dolayı memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, protokolün her iki kurum adına da faydalı olacağını kaydetti.

“DAÜ İLE UZUN YILLARA DAYANAN BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR”

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan da konuşmasında DAÜ’de olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, DAÜ ile KTSYD arasındaki iş birliğinin uzun yıllara dayanmakta olduğunu aktardı. KTSYD’nin bu yıl 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Gürkan, ülkenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan DAÜ ile 10 yılı aşkın bir süredir iş birlikleri olduğunu ve bu iş birliğinin devamı için protokole imza atacaklarını kaydetti. DAÜ’nün sportif yönden yıllardır başarılı bir çizgide olduğunu belirten Gürkan, spor branşlarında da birçok başarı elde ettiğine ve aynı şekilde akademik anlamda da ülkenin seçkin bir eğitim kurumu olduğuna işaret etti. KTSYD’nin 87 üyesinin bulunduğunu dile getiren Gürkan, DAÜ ile yıllardır devam eden iş birliği sayesinde pek çok üyelerinin DAÜ’nün lisansüstü programlarından mezun olarak kariyerlerini başarıyla sürdürdüklerini aktardı. Gürkan DAÜ ile KTSYD arasındaki iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

