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Cimnastikçiler, Girne’de bir inci gibi parlayacaklar

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Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin coşkuyla izlediği “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi 9 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenecek

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Cimnastikçiler, Girne’de bir inci gibi parlayacaklar
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, Birinci Global şirketinin sponsorluğunda ve Girne Belediyesi‘nin katkılarıyla birincisini düzenlediği ve binlerce kişinin coşkuyla izlediği “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi düzenlenecek.
KKTC Cimnastik Federasyonunun, Birinci Global sponsorluğunda ve Girne Belediyesi‘nin katkılarıyla düzenleyeceği “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi, 9 Eylül tarihinde saat 19:00’da Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenecek.
 
 
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