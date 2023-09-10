Cimnastikçiler, coştular, coşturdular

“Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi Girne Amfi Tiyatro’da binlerce kişinin önünde coşkuyla izlenirken, final tablosu nefes kesti

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Birinci Global şirketinin sponsorluğunda ve Girne Belediyesi‘nin katkılarıyla düzenlediği “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninin ikincisi Girne Amfi Tiyatro’da binlerce kişinin önünde coşkuyla izlenirken, final tablosu nefes kesti.Ülkenin her tarafından cimnastik kulüplerinin katıldığı “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleninde kulüpler, geceye özel gösteriler hazırladılar.Sporcuların büyük bir başarıyla sundukları gösteriler, dakikalarca alkışlandı. Gösteriler sonunda ise “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şölenine katılan tüm sporcu ve antrenörlere madalyaları, KKTC Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile gecenin sponsorlarından iş adamı, KTSYD eski başkanlarından Ertan Birinci tarafından verildi.Tüm madalyaların takılmasından sonra ise konfetiler ve alkışlar eşliğinde “Akdeniz’de Bir İnci” cimnastik şöleni sona erdi.