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Cimnastik Federasyonu’ndan, Şampiyon Melekler Köyü’ne katkı

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Cimnastik Federasyonu, cimnastikçi çocukların kumbaralarında biriktirdikleri paralarla katkı koyduğu kampanya ile “Şampiyon Melekler Köyü” yardım kampanyası için 120,000 TL topladı

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Cimnastik Federasyonu’ndan, Şampiyon Melekler Köyü’ne katkı
KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Dayanışma Platformunun, İskenderun’da yapılacak olan “Şampiyon Melekler Köyü” için başlatmış olduğu yardım kampanyasına 120,000 TL’lik destek verdi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, verilen destekle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak KKTC Dayanışma Platformunun başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olarak Şampiyon Meleklerimiz anısına oluşturulacak olan prefabrik evler için katkıda bulunduk.
Bu amaçla başlatmış olduğumuz yardım kampanyası çerçevesinde çocuklarımız, ailelerimiz, iş insanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin desteği ile 120 bin TL topladık. Toplanan paralar, bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Çünkü çocuklarımızın kumbaralarında biriktirdikleri paralarını, harçlıklarını bizlere güvenerek getirmeleri, bu paralar içerisinde 13, 15, 20 TL’lerin yer alması ve çocuklarımızın kendilerinin getirmesi paha biçilmezdir.
Bu platformun oluşmasını sağlayarak Meleklerimiz’in ve Türkiyemiz’in yanında olabilme fırsatı yaratan ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz.”
 
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