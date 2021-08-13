Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek

Hasan Sapsızoğlu, AYEL Cimnastik Kulübü'nün kurulması ile ilgili açıklama yaparken, “China Bazaar Gençlik Gücü Kulübünün başlatmış olduğu projeye destek verebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Lefkoşa'mıza bir cimnastik salonunu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Lefkoşa’da bir cimnastik kulübünün daha kurulmasına öncülük ederken, salonun hazırlanmasına federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu da bizzat katkı koydu.

Hasan Sapsızoğlu, China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübünde (GG) hizmete başlayan AYEL Cimnastik Kulübünün kurulması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak 4 Temmuz’da vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmek için saatin önemi yoktur. Gece geç saatte de olsa cimnastiğe katkı koyuyoruz.

Lefkoşa’mıza bir cimnastik salonunu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ada Cimnastik Kulübümüzün yeni yeri olan Hamitköy’e taşınmasından sonra Çağlayan bölgemizdeki China Bazaar Gençlik Gücü Spor Merkezinde bulunan alanı tekrardan cimnastik eğitimlerine açmış bulunuyoruz.

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübünün başlatmış olduğu projeye destek verebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü bünyesinde bulunan 120 çocuğun ücretsiz eğitim ve aktivite hizmeti gördüğü Oyna GG Futbol Akademisi öncülüğünde hayata geçirilen proje, özelde Lefkoşa Surlariçi bölgesi genelde ise tüm Lefkoşa'ya hizmet edecek.

Lefkoşamıza kazandırılan cimnastik salonumuzda AYEL Cimnastik Kulübü, Ayçin Çörekçioğlu antrenörlüğünde eğitim vermeye başlayacak. Ayçin Çörekçioğlu ve Mustafa Yeltekin’e çıkmış oldukları bu yolda başarılar dileriz.”

