banner762
banner815
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
16 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
28 0
 
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
23 0
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
11 0
Bir zam da cipslere
Bir zam da cipslere
18 0
LAÜ yerel gruplarla coştu
LAÜ yerel gruplarla coştu
14 0
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
11 0
banner797
banner854

Cimnastik Federasyonu ile KSTBÜ, işbirliği gerçekleştirecek

banner476

Cimnastik Federasyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Alanında Tanı ve Tedavi hizmetleri protokolü imzalanacak

banner825
Cimnastik Federasyonu ile KSTBÜ, işbirliği gerçekleştirecek
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyesi Selman Beber, yönetim kurulu üyesi Eğitim Komite Başkanı Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger ve Eğitim Komite Başkan Yardımcısı Leyla İlgaz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) mütevelli heyeti başkan vekili ve eski bakan Kemal Dürüst’ü makamında ziyaret etti.
Kemal Dürüst, KKTC Cimnastik Federasyonu’na, üniversite olarak iş birliği konusunda her türlü desteği vereceklerini söyledi. KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Alanında Tanı ve Tedavi Hizmetleri protokolü imzalanacağını belirten Kemal Dürüst, KKTC Cimnastik Federasyonu’nun üniversiteye gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ise yaptığı açıklamada, federasyon olarak bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonraki süreçte çocuklarımız ve gençlerimiz için yapmayı planladığımız hedeflerimizi, sayın Kemal Dürüst aktardık, dedi.
Hasan Sapsızoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesine ve mütevelli heyeti başkan vekili Kemal Dürüst ve üniversitemize gösterdikleri ilgi alaka ve desteklerinden ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz, ifadelerini kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.