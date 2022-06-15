Cimnastik Federasyonu ile KSTBÜ, işbirliği gerçekleştirecek

Cimnastik Federasyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Alanında Tanı ve Tedavi hizmetleri protokolü imzalanacak

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyesi Selman Beber, yönetim kurulu üyesi Eğitim Komite Başkanı Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger ve Eğitim Komite Başkan Yardımcısı Leyla İlgaz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) mütevelli heyeti başkan vekili ve eski bakan Kemal Dürüst’ü makamında ziyaret etti.

Kemal Dürüst, KKTC Cimnastik Federasyonu’na, üniversite olarak iş birliği konusunda her türlü desteği vereceklerini söyledi. KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Alanında Tanı ve Tedavi Hizmetleri protokolü imzalanacağını belirten Kemal Dürüst, KKTC Cimnastik Federasyonu’nun üniversiteye gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ise yaptığı açıklamada, federasyon olarak bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonraki süreçte çocuklarımız ve gençlerimiz için yapmayı planladığımız hedeflerimizi, sayın Kemal Dürüst aktardık, dedi.

Hasan Sapsızoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesine ve mütevelli heyeti başkan vekili Kemal Dürüst ve üniversitemize gösterdikleri ilgi alaka ve desteklerinden ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz, ifadelerini kullandı.

