Cimnastik Federasyonu, gövde gösterisi yaptı

Cimnastik Federasyonu, Lefkoşa ve Girne’de 1500 çocuğun katılımıyla “1. İyilik Cimnastik Şölenini” ve “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini” gerçekleştirirken, şölenleri binlerce insan izledi

KKTC Cimnastik Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecelerinde, Lefkoşa ve Girne’de 1500 çocuğun katılımıyla “1. İyilik Cimnastik Şölenini” ve “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini” gerçekleştirdi.

KKTC Cimnastik Federasyonu, 8 – 9 Eylül tarihlerinde Lefkoşa ve Girne’de 1500 çocuğun katılımıyla 2 büyük organizasyon gerçekleştirdi. KKTC Cimnastik Federasyonu 8 Eylül’de Vakıflar İdaresiyle iş birliği içerisinde “1. İyilik Cimnastik Şölenini”, 9 Eylül’de ise Birinci Global ve Girne Belediyesi iş birliği içerisinde “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini” gerçekleştirdi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “1. İyilik Cimnastik Şölenini” ile Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini” binlerce insan coşkuyla izledi.

