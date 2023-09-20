Cimnastik Federasyonu, bir ilke daha imza atacak

Cimnastikte ilk kez Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları yapılacak. Müsabakalar, Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılacak. İlk Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakası Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.

Cimnastikte ilk kez Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları yapılacak. Müsabakalar, Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılacak. İlk Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakası Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılacak. Lefkoşa kulüplerinin katılacağı müsabakalarda Lefkoşa Cimnastik Kulübü, AyelCimnastik Kulübü, ErbulutCimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü katılacak.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, AyelCimnastik Kulübü, ErbulutCimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü’nden 220 sporcunun katılacağı müsabakalar Dr Fazıl Küçük Cimnastik Spor Salonunda gerçekleştirilecek.



