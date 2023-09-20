banner913
banner932
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
5 0
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
15 0
 
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
14 0
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
13 0
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
12 0
''Rum tarafı kötü niyetli''
''Rum tarafı kötü niyetli''
20 0
Üstel’den AP’ye kınama
Üstel’den AP’ye kınama
16 0
banner964

Cimnastik Federasyonu, bir ilke daha imza atacak

banner476

Cimnastikte ilk kez Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları yapılacak. Müsabakalar, Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılacak. İlk Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakası Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılacak

banner974
Cimnastik Federasyonu, bir ilke daha imza atacak
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.
Cimnastikte ilk kez Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları yapılacak. Müsabakalar, Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılacak. İlk Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakası Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılacak. Lefkoşa kulüplerinin katılacağı müsabakalarda Lefkoşa Cimnastik Kulübü, AyelCimnastik Kulübü, ErbulutCimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü katılacak.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, AyelCimnastik Kulübü, ErbulutCimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü’nden 220 sporcunun katılacağı müsabakalar Dr Fazıl Küçük Cimnastik Spor Salonunda gerçekleştirilecek.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.