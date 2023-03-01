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Cimnastik Federasyonu, arama – kurtarma ekibi kuracak

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Cimnastik Federasyonu, arama – kurtarma ekibi kuracak
KKTC Cimnastik Federasyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği içerisinde arama – kurtarma ekibi kuracak.
Konu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde İsias Otel enkazında hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcuları, öğretmenleri ve velilerin hayatlarını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştü.
Bu süreçte elimiz kolumuz bağlı kalması sebebiyle çok üzüldük. Bir daha bu şekilde istenmeyen olaylar yaşanması durumunda halkımızın yanında olabilmek için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği içerisinde arama kurtarma ekibimizi kuracağız.
Federasyonumuz antrenörleri ve sporcularından oluşacak arama kurtarma ekibimizi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği içerisinde en iyi şekilde eğiteceğiz.”
 
 
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