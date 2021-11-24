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Cimnast Ligde başarılı temsiliyet

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İstanbul'da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarına katılan Cimnastik Federasyonu'na bağlı sporcularımız Minik Kızlar Müsabakasında başarılı bir yarışma çıkararak 146.90 puanla takım 7'incisi oldu

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Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
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KKTC Cimnastik Federasyonu'na bağlı sporcularımız İstanbul'da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarına katıldı.
Geçtiğimiz hafta sonu Minik Kızlar Müsabakasında yarışan sporcularımız iyi bir müsabaka çıkarttı. Minik Kızlar Müsabakasında 146.90 puanla takım olarak 7'inci olundu. Müsabaka öncesi cimnastikçimiz Türkan Kılıç'ın son anda rahatsızlanarak kafileden çıkartılması alınan puanları olumsuz etkiledi. Bireysel olarak ise sporcu Maya Uluca 57 puanla 16'ıncı sırada yer aldı. Geçtiğimiz haftasonu minik kızlar müsabakalarda boy gösterirken, bu hafta ise erkek sporcular müsabakalara katılacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, İstanbul da düzenlenen Artistik CimnastLig minik kızlar müsabakasına katılan sporcuların güzel bir müsabaka çıkararak gelecek adına kendilerine umut verdiklerini söyledi. Sapsızoğlu, 5 kişiyle katılacakları müsabakaya, son anda Türkan Kılıç'ın rahatsızlanarak kafileden çıkarılmasıyla 4 sporcuyla katıldıklarını belirterek, Türkan'ın olmamasının alınan puanları olumsuz etkilediğini aktardı.
Hasan Sapsızoğlu, müsabakaya katılan tüm çocuklarımızı kutlayarak başarılarının aratarak devamını diledi.”
 

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Etiketler; #Cimnastik
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