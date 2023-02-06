Canbulat kafilesi, Adıyaman’dan adaya dönüyor

Türkiye’deki depremin ardından Adıyaman’da bulunan Canbulat- Özgürlük Ortaokulu kafilesi depremden olumsuz etkilenmedi.
Elde edilen bilgilere göre öğrenci ve öğretmenler, AFAD merkezine yerleştirildiler.
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