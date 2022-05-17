Cahitoğlu, Ulaç’ı kutladı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 10-13 Şubat Tarihleri arasında Türkiye Açıksu Milli Takım seçmelerinde 10 km’de 1:56:50 ile Milli Takıma girip Len – Cup ikinci ayağına katılan Milli Sporcu Doğukan Ulaç’ı kabul etti. Doğukan Ulaç’ı kabulünde konuşan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Doğukan’ın yüzme dalında ciddi mesafe kaydettiğini, Doğukan gibi genç isimlerin son dönemde farklı spor dallarında iyi derecelerle ülkeye döndüğünü bunun da ülkemiz adına sevindirici olduğunu belirtti. Doğukan Ulaç’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Cahitoğlu, Doğukan Ulaç’ın başarılı sonuçlarının ilerleyen sürede yine devam etmesini istediğini belirtti.



