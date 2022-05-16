Cahitoğlu Turunç’u kabul etti

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 13 Mayıs akşamı Azeri rakibini nakavt ederek Avrupa Şampiyonluk Kemerini ülkeye getiren Milli Boksör Metin Turunç’u kabul etti. Spor alanında olmak üzere Metin Turunç gibi sporcuların ülkemizi yurt dışındaki müsabakalarda temsil ederek böylesi büyük başarılara imza atması kendileri için oldukça gurur verici olduğunu ifade eden Cahitoğlu, Milli Boksör Metin Turunç’u elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ülkemiz sporcularının bireysel alanda da ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha gördüklerini belirterek, eldeki imkanlar çerçevesinde başarılı sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti.
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