Cahitoğlu: Protokol kısa sürede hayata geçecek

Gençlik ve Spor Altyapı Tesislerine yapılacak olan yatırımlarında yer bulduğu protokolün imzalandığını sözlerine ekleyen Cahitoğlu, protokolün kısa süre içinde hayata geçeceğini belirtti

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan Gençlik Ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü hayata geçiyor.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Gençlik ve Spor alanında mevcut işbirliğini ilerletmek amacıyla hazırlanıp imzalanan protokol ile ilgili olarak açıklama yaptı. Cahitoğlu’nun işbirliği protokolü ile ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde;

“Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık(Spor Dairesi), ve Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı arasında Gençlik ve Spor İşbirliği protokolü imzalanmıştır. Spor Bilgi Sistemi, Genç Bilgi Sistemi ve Sportif Yetenek Tarama Projesi ile birlikte, Gençlik alanında İşbirliği Faaliyetlerinin yer aldığı projede spor alanında işbirliği faaliyetleri de mevcuttur”.

Gençlik ve Spor AltyapıTesislerine yapılacak olan yatırımlarında yer bulduğu protokolün imzalandığını sözlerine ekleyen Cahitoğlu, protokolün kısa süre içinde hayata geçeceğini belirtti.

Yapılan protokolde öne çıkan projeler şöyle:

1)ÇetinkayaTaksimFutbolSahasınınYenidenYapılmasıProjesi.

2. DipkarpazRecepTayyipErdoğanOrtaokulu’naKapalıSporSalonuYapılmasıProjesi.

3. İskeleKaplıcaKaradeniz 61 FutbolSahasınaTribünYapılmasıProjesi.

4. LefkoşaCimnastikSalonuProjesi.

5. İskele 1461 TrabzonsporKulübüFutbolSahası, TribünveSoyunmaOdalarıYapılmasıProjesi.

6. PaşaköyMesaryaFutbolSahasınaTribünYapılmasıProjesi.

7. GirneBoğazköy Boğaz74 FutbolSahası, TribünveSoyunmaOdalarıYapılmasıProjesi.

8. GazimağusaGüvercinlikKöyüFutbolSahası, TribünveSoyunmaOdalarıYapılmasıProjesi. 9. LefkoşaYılmazköyFutbolSahasınaSoyunmaOdasıYapılmasıProjesi.

10. İskeleYedikonuk – BüyükkonukFutbolSahasıveTribünYapılmasıProjesi.

11. LaptaSadrazam-KayalarFutbolSahası, TribünveSoyunmaOdalarıYapılmasıProjesi

