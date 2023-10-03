Cahitoğlu: “Ortak bir amaç için uzun bir mesai harcıyoruz”

13’üncü Spor Şurası’na hazırlıklar devam ediyor. Şura öncesi oluşturulan 13’üncü Spor Şurası Geçici Hazırlık Komitesi, Başbakanlık Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek ön hazırlıklara hız verdi. Toplantının bir bölümüne başkanlık eden Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, belirlenen hedef doğrultusunda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Komiteler, komitelerin çalışma alanları, şuraya güçlü katılım ve alınan kararların uygulanabilir olması noktasında başlatılan çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Şura, 7- 8- 9 Kasım tarihlerinde Acapulco Otel’de gerçekleştirilecek. Geçici komitede yer alan üyeler, önerileri ve katkıları ile, şura öncesinde kapsamlı bir yol haritası hazırlıyor.

Cahitoğlu yanında, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ve Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı da aynı amaç için toplandıklarını vurguladı.

Hüseyin Cahitoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in, “siyasetten arınmış, sporun geleceği hedefli, ülkenin gelecek spor politikalarına yön verecek” bir şuraya güçlü destek verdiğini belitti.

Sporun siyaset üstü bir konu olduğunun da altını çizen Cahitoğlu, “Sevgili Hüseyin Ekmekçi ve geçici komitede yer alan tüm arkadaşlarımıza büyük bir güven duyuyoruz. Ortak bir amaç için uzun bir mesai ve çaba harcıyoruz” dedi. Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü de, daire olarak şuranın kusursuz olması için seferberlik başlattıklarını belirterek, amaçlarının doğru ve etkili kararlar alarak, bunun devlet politikası haline getirilmesi olduğunu söyledi.

Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi, geçici komitede yer alan ve ülke sporuna çeşitli kademelerde hizmet eden herkese teşekkür etti.

Ekmekçi, “Amacımız şura tamamlandığı anda, ülkemizin geleceğine güçlü bir yol haritası bırakmak. Bu amaç için yoğun bir çaba harcamaya devam edeceğiz dedi.

13’üncü Spor Şurası Geçici Hazırlık Komitesi şu isimlerden oluşuyor –

Buran Atakan (Eski Milli sporcu) - Harika Kral (Milli atlet- beden eğitimi öğretmeni) - Hüseyin Duvarcı (KTFF Yönetim Kurulu Üyesi) - Hasan Sapsızoğlu (Jimnastik Federasyonu Başkanı) - Simay Kanan (Milliatlet- Akademisyen) - Ayten Benli (Milli Sporcu) - Coşkun Ulusoy (Eski Milli Futbolcu- Teknik Dirtektör) - Ahmet Özsoy (Spor Yazarı) - Çağda Pehlivan (Basketbol Federasyonu YK Üyesi- Avukat)

