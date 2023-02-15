Bisiklet Federasyonu’ndan erteleme

Bisiklet Federasyonu 19 Şubat ve 26 Şubat’ta yapmayı planladığı yarışları ileri bir tarihe ertelerken, Kuzey Kıbrıs Granfondo yarışının 12 Mart 2023 tarihinde yapılacak olup tek parkurda Mağusa’nın Melekleri anısına koşulacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu şubat ayı içinde yapmayı planladığı etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamada Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ülkemizde de derinden hissedilmesi ve birçok vatandaşımızı kaybetmemiz nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

“Yaşanan deprem felaketi ülkemizin tümünü tarifi imkansız bir kader ve acı içerisinde bırakmıştır. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yaslı ailelerimize ve sevenlerine sabırlar ve dayanma gücü vermesini dileriz.

Bu süreçte federasyon faaliyet takvimimizde yer alan 19 Şubat ve 26 Şubat yarışları ileri bir tarihe ertelenmiştir. 12 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Long Beach Granfondo Yarışı ise Kuzey Kıbrıs Granfondo olarak düzenlenecektir.

Kuzey Kıbrıs Granfondo 12 Mart 2023 tarihinde yapılacak olup tek parkurda Mağusa’nın Melekleri Anısına koşulacaktır. Yarışın tüm gelirleri ile de Long Beach de anıt yapılması ile depremzede ailelerine yardım edilmesi sağlanacaktır. Ertelenen yarışlara ilişkin açıklamalar daha sonra yapılacaktır.”



