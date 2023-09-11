Biniciler, Akova’da engelleri aştı

KKTC Binicilik Federasyonu 2023 sezonunun 8. Ayak Engel Atlama Müsabakası 9 ve 10 Eylül’de Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde gerçekleşti. İki gün boyunca süren ve 4 atlı spor kulübünün katılım gösterdiği engel atlama müsabakasında toplam 6 kategori koşuldu.
Yeni Boğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, DOTEK Elektrik, Musmer Ltd.,Sancy Kuyumculuk, Ersal Ltd., InvestDomCyprus, HadexMaritime, Cemer Su, Tural- Ay Motors, Lemonadda, Turgay Ersalıcı Oto & Emlak, Packsel Ltd., Osman Ferforje, Öztoklar Garaj, Akhisar Elektrik, Kanizi Petrol’ün organizasyona katkı koyduğu etkinlikte SarınçRestaurant, CortadoEspresso bar ve çeşitli stantlar da hazır bulundu.
Asya Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen KKTC Binicilik Federasyonu 8. Ayak Engel Atlama Müsabakasının sonuçları ise şöyle:
120cm (Genel Klasman)
Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü
120cm (18+)
Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü
100cm (Genel Klasman)
Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü
NerinBatıbeniz - Dolmen Delgati - Çelebi Atlı Spor Kulübü
Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü
100cm (18+)
Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü
Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Doğan Deniz- Dark Cento- Asya Atlı Spor Kulübü
100cm (15-18 Yaş)
Ali Toruntay – Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Nilgün Çelebi – Mustang- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Ali Toruntay – Kite- Çelebi Atlı Spor Kulübü
100cm (12-14 Yaş)
NerinBatıbeniz - Dolmen Delgati - Çelebi Atlı Spor Kulübü
90cm Genel Klasman
Ali Toruntay – Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Ada Sandallı- Din Arjantin - Çelebi Atlı Spor Kulübü
90cm (18+)
Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü
Merve Falyalı - Enrico- Ferdi
90cm (15-18 Yaş)
Ali Toruntay – Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Eliza Blikhar – Dark Cento – Asya Atlı Spor Kulübü
Nilgün Çelebi – Mustang- Çelebi Atlı Spor Kulübü
90cm (12-14 Yaş)
Ada Sandallı- Din Arjantin - Çelebi Atlı Spor Kulübü
Antonia Budge – Tamba - Çelebi Atlı Spor Kulübü
NerinBatıbeniz - Dolmen Delgati - Çelebi Atlı Spor Kulübü
80cm (15-18 Yaş)
Sedef Bozkaya- Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü
80cm (12-14 Yaş)
JayaHoyles- Eidee- Çelebi Atlı Spor Kulübü
JayaHoyles- Dias- Çelebi Atlı Spor Kulübü
70cm (12-14 Yaş)
JayaHoyles- Eidee- Çelebi Atlı Spor Kulübü
70cm (5-12 Yaş)
Darya Taran - Dallas- Çelebi Atlı Spor Kulübü
70cm X Pole
Nilgün Çeber- Kinder – Asya Atlı Spor Kulübü
Darya Taran - Dallas- Çelebi Atlı Spor Kulübü
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.