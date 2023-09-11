Biniciler, Akova’da engelleri aştı

Binicilikte sezonun 8’nci Ayak Engel Atlama Müsabakası, hafta sonu Asya Atlı Spor Kulübü’nde yapıldı

KKTC Binicilik Federasyonu 2023 sezonunun 8. Ayak Engel Atlama Müsabakası 9 ve 10 Eylül’de Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde gerçekleşti. İki gün boyunca süren ve 4 atlı spor kulübünün katılım gösterdiği engel atlama müsabakasında toplam 6 kategori koşuldu.

Yeni Boğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, DOTEK Elektrik, Musmer Ltd.,Sancy Kuyumculuk, Ersal Ltd., InvestDomCyprus, HadexMaritime, Cemer Su, Tural- Ay Motors, Lemonadda, Turgay Ersalıcı Oto & Emlak, Packsel Ltd., Osman Ferforje, Öztoklar Garaj, Akhisar Elektrik, Kanizi Petrol’ün organizasyona katkı koyduğu etkinlikte SarınçRestaurant, CortadoEspresso bar ve çeşitli stantlar da hazır bulundu.

Asya Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen KKTC Binicilik Federasyonu 8. Ayak Engel Atlama Müsabakasının sonuçları ise şöyle:



120cm (Genel Klasman)

Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü

120cm (18+)

Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü

100cm (Genel Klasman)

Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü

NerinBatıbeniz - Dolmen Delgati - Çelebi Atlı Spor Kulübü

Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü

100cm (18+)

Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü

Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Doğan Deniz- Dark Cento- Asya Atlı Spor Kulübü

100cm (15-18 Yaş)

Ali Toruntay – Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Nilgün Çelebi – Mustang- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Ali Toruntay – Kite- Çelebi Atlı Spor Kulübü

100cm (12-14 Yaş)

NerinBatıbeniz - Dolmen Delgati - Çelebi Atlı Spor Kulübü

90cm Genel Klasman

Ali Toruntay – Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Ada Sandallı- Din Arjantin - Çelebi Atlı Spor Kulübü

90cm (18+)

Osman Veli – Albert HF- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Asya Alpler- CaptainDizapo- Asya Atlı Spor Kulübü

Merve Falyalı - Enrico- Ferdi

90cm (15-18 Yaş)

Ali Toruntay – Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü

Eliza Blikhar – Dark Cento – Asya Atlı Spor Kulübü

Nilgün Çelebi – Mustang- Çelebi Atlı Spor Kulübü

90cm (12-14 Yaş)

Ada Sandallı- Din Arjantin - Çelebi Atlı Spor Kulübü

Antonia Budge – Tamba - Çelebi Atlı Spor Kulübü

NerinBatıbeniz - Dolmen Delgati - Çelebi Atlı Spor Kulübü

80cm (15-18 Yaş)

Sedef Bozkaya- Adora- Çelebi Atlı Spor Kulübü

80cm (12-14 Yaş)

JayaHoyles- Eidee- Çelebi Atlı Spor Kulübü

JayaHoyles- Dias- Çelebi Atlı Spor Kulübü

70cm (12-14 Yaş)

JayaHoyles- Eidee- Çelebi Atlı Spor Kulübü

70cm (5-12 Yaş)

Darya Taran - Dallas- Çelebi Atlı Spor Kulübü

70cm X Pole

Nilgün Çeber- Kinder – Asya Atlı Spor Kulübü

Darya Taran - Dallas- Çelebi Atlı Spor Kulübü

