Binatlı hayata döndü

Binatlı alt sıraların kritik maçında bire bir rakibi Girne Halk Evi’ni Kone’nin golleriyle mağlup ederek hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Yankı ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Girne Halk Evi beraberlik şansını yitirip kaderine razı oldu

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, SertanAlkın,Hakan Gök

Binatlı: Yunus, Ayhan, Sertaç, Mehmet Neşe (Dk.71 Mehmet Avunç), Ali Özbahar, Kone, Abdullah, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim (Dk.46 Hasan Ağaç), Fikri, Erdem (Dk.63 Berkem)

GHE: Feyyaz, Yankı, Ali Nazlıoğlu, Özgür, Halil, Chibuzor, Kağan, Mehmet Erfenike, Alpay, Enes, Ayde

Goller: 41 ve 47.Dk Kone (BİNATLI)- 80.Dk Halil (GHE)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta

Karşılaşmada Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri IsmaelKone kaydederken, Girne Halk Evi'nin tek golü

41.Dk: Binatlı atağında Mehmet Neşe’nin soldan pasını alan Kone güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Binatlı 1-0 GHE

47.Dk: Binatlı’da kazanılan penaltı atışının kullanan Kone’nin şutunda top üst direkten geri geldi. Dönen topu takip eden Kone bu kez vuruşunda topu filelere gönderdi. Binatlı 2-0 GHE

80.Dk: GHE atağında ceza alanına yapılan ortayı Halil gole çevirdi. Binatlı 2-1 GHE

82.Dk: GHE atağında Chibuzor yerde kaldı ve hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yankı’nın vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi.

Ligde 12.haftada Binatlı, Türk Ocağı deplasmanına konuk olurken, Girne Halk Evi de derbi maçında Doğan Türk Birliği ile karşılaşacak.

Güzelyurt Üner Berkalp StadıKerem Eran, SertanAlkın,Hakan Gök: Yunus, Ayhan, Sertaç, Mehmet Neşe (Dk.71 Mehmet Avunç), Ali Özbahar, Kone, Abdullah, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim (Dk.46 Hasan Ağaç), Fikri, Erdem (Dk.63 Berkem)Feyyaz, Yankı, Ali Nazlıoğlu, Özgür, Halil, Chibuzor, Kağan, Mehmet Erfenike, Alpay, Enes, Ayde41 ve 47.Dk Kone (BİNATLI)- 80.Dk Halil (GHE)AKSA Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Binatlı ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi Binatlı'nın 2-1 üstünlüğünde tamamlandı.Karşılaşmada Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri IsmaelKone kaydederken, Girne Halk Evi'nin tek golü Halil Esen 'den geldi. Bu sonuçla Binatlı puanını 8'e yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı.41.Dk: Binatlı atağında Mehmet Neşe’nin soldan pasını alan Kone güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Binatlı 1-0 GHE47.Dk: Binatlı’da kazanılan penaltı atışının kullanan Kone’nin şutunda top üst direkten geri geldi. Dönen topu takip eden Kone bu kez vuruşunda topu filelere gönderdi. Binatlı 2-0 GHE80.Dk: GHE atağında ceza alanına yapılan ortayı Halil gole çevirdi. Binatlı 2-1 GHE82.Dk: GHE atağında Chibuzor yerde kaldı ve hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yankı’nın vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi.Ligde 12.haftada Binatlı, Türk Ocağı deplasmanına konuk olurken, Girne Halk Evi de derbi maçında Doğan Türk Birliği ile karşılaşacak.