Binatlı hayata döndü

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, SertanAlkın,Hakan Gök
Binatlı: Yunus, Ayhan, Sertaç, Mehmet Neşe (Dk.71 Mehmet Avunç), Ali Özbahar, Kone, Abdullah, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim (Dk.46 Hasan Ağaç), Fikri, Erdem (Dk.63 Berkem)
GHE: Feyyaz, Yankı, Ali Nazlıoğlu, Özgür, Halil, Chibuzor, Kağan, Mehmet Erfenike, Alpay, Enes, Ayde
Goller: 41 ve 47.Dk Kone (BİNATLI)- 80.Dk Halil (GHE)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Binatlı ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi Binatlı'nın 2-1 üstünlüğünde tamamlandı.
Karşılaşmada Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri IsmaelKone kaydederken, Girne Halk Evi'nin tek golü Halil Esen'den geldi. Bu sonuçla Binatlı puanını 8'e yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı.
41.Dk: Binatlı atağında Mehmet Neşe’nin soldan pasını alan Kone güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Binatlı 1-0 GHE
47.Dk: Binatlı’da kazanılan penaltı atışının kullanan Kone’nin şutunda top üst direkten geri geldi. Dönen topu takip eden Kone bu kez vuruşunda topu filelere gönderdi. Binatlı 2-0 GHE
80.Dk: GHE atağında ceza alanına yapılan ortayı Halil gole çevirdi. Binatlı 2-1 GHE
82.Dk: GHE atağında Chibuzor yerde kaldı ve hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yankı’nın vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi.
Ligde 12.haftada Binatlı, Türk Ocağı deplasmanına konuk olurken, Girne Halk Evi de derbi maçında Doğan Türk Birliği ile karşılaşacak.
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