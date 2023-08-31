Besim Erdenay, son yolculuğuna uğurlandı

Spor Dairesi eski müdürü ve yönetim kurulu üyeliği yapan, Atletizm federasyonu eski başkanlarından olan ve önceki gün hayatını kaybeden Besim Erdenay dün Atletizm Federasyonu Lokali’nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski başbakanlardan Yorgancıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, eski başkanlar ve sporcular katıldı.TATAR: “GENÇLİĞE VE ATLETİZME VERDİĞİ HİZMETLER UNUTULMAYACAK”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden eski Spor Dairesi Müdürü ve eski Atletizm Federasyonu Başkanı Besim Erdenay için düzenlenen törene katıldı.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atletizm Federasyonu’nda yapılan törendeki konuşmasında, Besim Erdenay’ın milli bir atlet, başarılı bir sporcu, ömrünü spora ve gençlere adayan, iyi bir öğretmen olduğunu söyledi.Her yönüyle örnek alınacak güzel bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erdenay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası camianın sporda Kıbrıs Türklerine uyguladığı haksız kısıtlama ve engellemelere rağmen hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Sana söz veriyoruz, vasiyetini yerine getireceğiz. Seni ve verdiğin hizmetleri unutmayacağız” dedi.