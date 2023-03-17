Basketbol Federasyonu’nun çağrısı yanıt buldu

Başbakan Ünal Üstel’e vekaleten Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, spor federasyonlarıyla tek gündem maddesi yurt dışı sportif faaliyetlerin durumu olan toplantı gerçekleştirdi

KKTC Basketbol Federasyonu’nun başta Türkiye olmak üzere yurt dışındaki sportif faaliyetlere ekiplerimizin gidip gitmeyeceğinin belli olmadığı ve net tavır belirlenme çağrısı yanıt buldu.

Konuyla ilgili olarak Başbakan Ünal Üstel’e vekaleten Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, spor federasyonlarını toplantıya çağırdı. Basketbol Federasyonu yanında 10 federasyonun katıldığı toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

Tek gündem maddesi yurt dışı sportif faaliyetlerin durumu olan toplantıdan, seçici, performans beklentisi yüksek ve hedefleri olan takımların götürülmesi, ancak bununla beraber bölge ve bina seçimleri konusunda ciddi hassasiyet gösterilmesi kararı verildi.

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, devletin yaptıkları çağrıya dönüş yapmasının ve ivedi toplantı gerçekleştirmesinin çok olumlu bir yaklaşım olduğunu ifade ederken, Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun sonuç odaklı ve devlette bütünlük esası ile konulara yaklaşmasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu’nun kendilerine hiçbir şeyin 6 Şubat’tan önceki gibi olmayacağını, okul-federasyon-devlet işbirliğinin sıklaşacağını, çok daha özenli ve hassas davranılacağını ilettiğini söyledi.

Kariyer odaklı sporcu seçimi, kapsam daraltılması ve hedefleri olan takım ve sporcuların yurt dışı faaliyetlerine yer alması konusunda Bakan ile federasyonların görüş birliğine vardığını belirten Mevlit, yaptıkları çağrının sporda yurt dışı kapısının yeniden açılmasına vesile olması noktasında memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

