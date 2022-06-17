Başkan, cimnastik malzemelerini Dilekkaya’ya ulaştırdı

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun malzemelerini gümrükten bizzat kendisi çıkararak, malzemeleri Dilekkaya’ya götürdü

KKTC Cimnastik Federasyonunda, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, maddi olanaksızlıklara rağmen icraatlarına devam ediyor.

Cimnastik Federasyonunun, cimnastik sporunu tüm ülke geneline yayma hedefiyle çıktığı yolda hizmete koyduğu cep salonlardan biri Dilekkaya’da düzenlenmişti. Bölgenin önemli isimlerinden Muhittin Tüzel’in isminin verilerek faaliyete açılan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun son malzemeleri de bugün ülkeye geldi. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, malzemeleri Mağusa Gümrüğünden bizzat kendisi çıkararak, malzemeleri Dilekkaya’ya götürdü. Malzemeler salona yerleştirildi.

Hasan Sapsızoğlu, Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun malzemelerine sponsor olup katkı koyan herkese ise teşekkür etti.

Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun resmi açılış töreni 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.



