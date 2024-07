Başbakandan her kulübe destek sözü

Başbakan Üstel’in onayı ile Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü’ne 36 dönümlük arazi devredildi. Üstel, gençlerimizin önünü açmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini söyledi ve “Her kulübümüz için daha elverişli sahalara sahip olmaları için çalışmalar yapıyoruz” dedi

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü yönetimi ve denetiminde bulunan 36 dönümlük sportif amaçlı arazi, bugün Başbakan Ünal Üstel’in huzurunda atılan imza ile Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü’ne devredildi.

Başbakan Ünal Üstel, “2024 yılı içerisinde gençlerimizin önünü açmaya yönelik çalışmalara hız verdik. Fakat gençlerimizin ambargolar ve izolasyonlar altında her türlü spor müsabakasından men edilmesini de bir türlü kabul edemiyoruz. Her platformda buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hükümetin gençlerin spora olan tutkularını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başbakan Ünal Üstel, “Gençlerimizin gelişmiş spor alanlarında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için biz hükümet olarak elimizden gelen çabayı ve elimizden gelen katkıyı koymaya çalışıyoruz. Her kulübümüz için daha elverişli sahalara sahip olmaları için çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizdeki tüm spor kulüplerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da “Başbakanımız Ünal Üstel’in talimatıyla, Spor Dairesi kontrol ve yönetiminde bulunan aynı zamanda Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü yanında da yer alan 36 dönümlük araziyi bugün imzalayacağımız protokolle Kulübü’müze devrediyoruz. Bu arazi üzerine Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü her türlü spor tesisi yapabilecektir. Eğer yatırımcı bulurlarsa da yap işlet devret antlaşması ile de içerisine tesislerini yapabileceklerdir. Ben özelde Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübüne genelde ise tüm bölge gençliğine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü Başkanı İbrahim Özişleyen de “Bizim amacımız kulübümüzün geleceğini daha ileriye daha güzel günlere taşımaktır. Bizler çocuklarımıza güzel tesisler yapmak için yardım istedik sağ olsun Başbakanımız Ünal Üstel de bizi bu konuda kırmadı. Verdiği talimatla Başbakanlığa bağlı spor dairesinin ve Başbakanlık Müsteşarımızın çabalarıyla kulübümüze arazi verilmiştir. Kulübümüz ve köy halkı adına başta Başbakanımız Ünal Üstel’e Müsteşarımız Hüseyin Cahitoğlu’na ve Spor Dairesine teşekkür ediyor ve minnet duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.