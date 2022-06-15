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Bahadır Ayhan Kosova’da temaslarda bulundu

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KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan Kosova’da bir dizi temaslarda bulundu. Ayhan, Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı Augen Saraçini, ve Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Recepi ile görüşme gerçekleştirdi

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Bahadır Ayhan Kosova’da temaslarda bulundu

Gençlik Gücü Hentbol takımı ile Kosova’da bulunan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan bir dizi temaslarda bulundu. Gençlik Gücü Hentbol takımının aldığı başarılı sonuçların ardından, ziyaretlerinde olumlu dönüşlerinde alındığını belirten KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, ülkeye dönüşü ile birlikte yapılan ziyaretler hakkında basına bilgi vereceğini söyledi. Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı Augen Saraçini, ve Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Recepi ile görüşme yaptığını ifade eden Bahadır Ayhan, çok güzel ağırlandıklarını ve çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Recepi’nin siyasetçi olmasına rağmen sporun her zaman siyasetten ayrı tutulması gerektiğini kabulde aktardığını belirten Ayhan, Kosova Hentbol Federasyon Başkanı Augen Saraçini’nin ise ilk yapılacak olan Hentbol Federasyonlarının Başkanlarının katılacağı toplantıda KKTC Hentbol Federasyonunun sürecinin masaya yatırılacağını belirtti.
 
 

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Etiketler; #kosova
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