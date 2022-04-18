Badmintoncular 23 Nisan için yarıştı

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 13 Yaş Altı Open Badminton Turnuvası 17.04.2022 Pazar günü yapıldı. 2010 ve daha küçük doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, saat 09.00’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmalar gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride oynanarak, saat 17.30’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.
Turnuvaya Tek Kadınlarda ve Karışık Çiftlerde partneri Sarp Güren ile birinci olan DaryaBaleva ile tek erkeklerde ve çift erkeklerde partneri Mehmet Harmancı ile birinci olan Kuzey Serinyürek damga vurdu. Çift kadınlarda ise Laren Dilek ile Azra Kayıkoğlu birinci olmayı başardılar. Turnuvada ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanımız Fırat DENİZ, turnuvaya katkı koyan herkese teşekkür ederken 23 Nisan dolayısıyla düzenledikleri bu güzel organizasyonda çocukların gösterdiği performans ve badminton sevgisinden dolayı memnun olduklarını belirtti. Turnuvanın çocuklarla renklendiğini, turnuvaya katılan çocuklarla birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını söyledi.
13 Yaş Altı Open Sonuçları:
TEK ERKEKLER:
1. Kuzey Serinyürek
2. Mehmet Harmancı
3. Sarp Güren
4. Mahmut Postacıoğlu
TEK KADINLAR:
1. DaryaBaleva
2. Laren Dilek
3. Jasmin Seçkiner
4. Azra Kayıkoğlu
ÇİFT ERKEKLER:
1. Kuzey Serinyürek-Mehmet Harmancı
2. Mehmet A. Öztürk-Ener İmralı
3. Doruk Dumlupınar-Mahmut Postacıoğlu
4. Sami Y. Tenekeci-Derin Lesinger
ÇİFT KADINLAR:
1. Azra Kayıkoğlu – Laren Dilek
2. Cemre Kırma- Selin Eroğlu
3. Hazel Alhisar- Jasmin Seçkiner
4. Su Bolcan-TalyaOsum
KARIŞIK ÇİFTLER:
1. DaryaBaleva - Sarp M. Güren
2. Selin Eroğlu- Doruk Dumlupınar
3. Renk Duru Denerel- RüzgarDellaloğlu
4. Mira Gök – Güney Serinyürek
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