Badminton U15 Milli Takım seçmesi yapıldı

Badminton Federasyonunun düzenlediği15 yaş altı KKTC Badminton Milli Takım seçmesi Atatürk Spor Salonu’nda dün yapıldı.15 yaş altı badminton milli takım seçmesine 2009 ve 2010 doğumlu olan sporcular katılırken, saat 10.00’da açılış seremonisi ile başlayan karşılaşmalar saat 16.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 40 maç oynandı.

15 yaş altı sonuçları:

TEK ERKEKLER:

1. ERK GÜNEŞER

2. SARP E. MUTLUEL

3. KUZEY SERİNYÜREK

4. MEHMET Z. HARMANCI

TEK BAYANLAR:

1. GÖKÇE MANSUROĞLU

2. MEYRA BAŞTAŞ

3. LAREN DİLEK

4. TALYA OSUM

ÇİFT ERKEKLER:

1. ERAY MERTTÜRK – SARP E. MUTLUEL

2. ERK GÜNEŞER – MEHMET Z. HARMANCI

3. BERKE DENEREL – ERİN BOLKANER

4. KUZEY DENİZ - KAYA ALEMDAR

ÇİFT BAYANLAR:

1. LAREN DİLEK – MEYRA BAŞTAŞ

2. GÖKÇE MANSUROĞLU – MİLAY SALİM

3. JASMİN SEÇKİNER - BERİL ERŞANGİL

4. AZRA KAYIKOĞLU - SERİN ADIŞANLI

KARIŞIK ÇİFTLER:

1. İLHAN ERCAN – AZRA KAYIKOĞLU

2. SAMİ Y. TENEKECİ – SERİN ADIŞANLI

3. KUZEY DENİZ - ELAY Ö. TÖZER



