Badminton U15 Milli Badminton Takımımız Ankara’da

KKTC Badminton Federasyonu U15 Milli Takımımız Ankara’da Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenecek olan 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.

15-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Milli Takımımızı 6 Erkek ve 6 Bayan sporcu temsil edecek.

Kafilede Başkan Fırat Deniz'in yanı sıra, yönetici olarak Simge Serinyürek ve antrenör olarak Savaş Dursun görev yapıyor. 15 Haziran 2022 tarihinde sabah 10.00 da başlayan Şampiyonada mücadele edecek olan Milli Takım sporcularımızdan başarı bekleniyor.



