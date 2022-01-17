Badminton Federasyonundan anlamlı turnuva

Badminton Federasyonu tarafından ülkemizde badminton sporunun yaygınlaşmasını sağlayan ve 2012 yılında vefat eden BrianHughes adına Büyükler Badminton Anı Turnuvası yapıldı

Badminton Federasyonu tarafından BrianHughes anısına düzenlenen Büyükler Badminton Turnuvası 16 Ocak 2022 Pazar günü yapıldı. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen anlamlı turnuva sabah 09.30 da açılış seremonisi ile başladı ve saat 19.00 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Halka açık olarak düzenlenen ve gün boyunca çekişmeli maçların oynandığı turnuvada, Yıldız Büyükler ve Altın Büyükler grubu olarak yarışan sporcular toplam 65 maç oynandılar. Turnuvada açılış töreni öncesinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, ülkemizde Badminton sporunun yaygınlaşmasını sağlayan ve 2012 yılında vefat eden BrianHughes hakkında kısa bilgi verirken, BrianHughes’in ülkemizde Badminton adına yaktığı ışığın gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini söyledi. Bu anlamlı turnuvaya katkı koyan herke e teşekkür eden Başkan Fırat Deniz BrianHughes’e de saygıyla andıklarını belirtti.

Altın Grubu Büyükler Sonuç:

TEK ERKELER:

Şahin Mahzari

Burak Harper

Ahmet Arnavut

Furkan Bakan

TEK KADINLAR:

1. Kateryna İpek

2. Nesil Yusufoğlu

3. Bengihan Nal

4. Öykü Dalğıç

ÇİFT ERKEKLER:

Ahmet Arnavut- Burhan Gurtunca

2. Şahin Mahzari- KauadioJuniorDongoh

3. Burak Harper-Serkan Bolkaner

4. Doğa Çağlar – Hasan Oduncuoğlu



ÇİFT KADINLAR:

1. Heyran Yamaç Bengühan Nal

2. Fatma Abay – Dervişe Oltuğ

3. Doğa Kalkanlı – Öykü Dalgıç

4. Leyla Ilgaz – Beste Türktenli



KARIŞIK ÇİFTLER:

Kateryna İpek – Furkan Bakan

Heyran Yamaç – Kaan Uluğ

Doğa Kalkanlı – Süleyman Gündüz

Beste Türktenli – Michail Gordon

Yıldız Grubu Büyükler Sonuç:

TEK ERKELER:

Hüsnü

Erkan Taş

Cafer Yöncü

TEK KADINLAR

1. Esra Gökalp

2. Ülviye Beşe

3. Aysu Gülay

4.Hazel Aksular

KARIŞIK ÇİFTLER:

Erkan Taş – Aysu Gülay

Hüsnü Mercan – Esra Gögalp

Cafer Yöncü – Ülviye Beşe

