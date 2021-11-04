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Alnar’dan, EURO TOUR başarısı

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Milli bilardocu Mustafa Alnar önemli bir başarıya daha imza atarken, 33 ülkeden 192 sporcunun yarıştığı EURO TOUR organizasyonunda 17. oldu

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Alnar’dan, EURO TOUR başarısı
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Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF tarafından Antalya’da gerçekleştirilen EURO TOUR organizasyonunda KKTC Bayrağı altında yarışan Milli Sporcumuz Mustafa Alnar önemli bir başarıya daha imza attı.
EURO TOUR Antalya organizasyonunda çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanan Alnar 6. karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti’nin efsane oyuncusu Roman Hybler’e 8-9 kaybederek 33 ülkeden 192 sporcunun yarıştığı organizasyonda 17. oldu.
Her yıl 6 değişik Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen ve Avrupa’nın en iyi sporcularının sıralamasını belirleyerek Dünya Şampiyonalarına kontenjan veren Euro Tour organizasyonunun Antalya etabı tamamlandı. Milli Sporcumuz Mustafa Alnar çıktığı ilk üç karşılaşmayı peş peşe kazanarak ve özellikle Roman Hybler karşısında sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ilk bölümünde 1-4 geri düşen Alnar, 6 set üst üste kazanarak durumu 7-4 öne geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın son bölümünde tecrübeli oyuncu Hybler hatasız oyunuyla durumu 7-8’e getirdi. Mustafa Alnar bir set daha alarak durumu 8-8’e taşısa da, rakibinin son seti almasına engel olamadı.
Bir sonraki EURO TOUR organizasyonu Aralık ayında İtalya’nın Trevisokentinde gerçekleşecek. Mustafa Alnar; ‘Euro TourTreviso için sponsor arayışının devam ettiğini, olanak sağlanması halinde hedefinin tüm Euro Tour etaplarına katılarak 2022 yılında Avrupa’nın en iyi 20 sporcusu arasına adını KKTC Bayrağı ile yazdırmak olduğunu’ belirtti.
 
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