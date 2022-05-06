Alman çift Yenicami maçını izlemeye geldi

Necati KÜLAHLILAR

Almanya’dan Güney Kıbrıs’a tatil için gelen Alman turist çifti daha önceden Yenicami takımından bilgisi olan ve bugün Yenicami’nin maçı olduğunu öğrenmeleri sonrasında Güney Kıbrıs’tan taksi tutup Yenicami - Dumlupınar maçını izlemeye geldiler.

Yenicami Kulüp Başkanı Özmen Safa maç sonunda genç çiftlerle sohbet ederek ülkemiz futbolu hakkında bilgi verdi.



