Alara Ghaffari, MAGEM’de eğitimlere başlayacak

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Ghaffari Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Alara Ghaffari, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 27 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerinde Slovenya’da düzenlenen Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak hem KKTC'yi hem de Gazimağusa’yı gururlandıran başarılı sporcu Alara Ghaffari dün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Hem Gazimağusa Belediyesi’nin bir sporcusu hem de Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun kadrosunda yer alan milli sporcu olan Ghaffari’ye ziyarette annesi Gönül Komili ve babası Mohammed Ghaffari eşlik etti.

Ziyarette ayrıca Magem Maraş Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan da hazır bulundu.

Ghaffari, KKTC ve Gazimağusa Belediyesini en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade ederek, Gazimağusa Belediyesinin kendisine her zaman destek olduğunu söyledi. Alara Ghaffari, ayrıca 19 - 22 Ekim Avusturya Klagenfurt’ta Dünya Şampiyonası’na katılacağını aktardı.

ULUÇAY

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, Alara Ghaffari’nin Gazimağusa Belediyesinin sporcusu olarak elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını ifade ederek, başarılı derecelerinden dolayı hem Alara’yı hem anne babasını, hem de antrenör Mehmet Şanlısoy’u tebrik etti.

Başkan Uluçay, Magem Maraş’ta yaratacakları çalışma ortamı ile Alara Ghaffari’nin altyapı eğitimlerine başlayacağını, Avrupa Şampiyonu Mustafa Alnar ve Osman Şanlısoy’un da aktif hale gelen altyapı eğitimlerinde eğitmen olarak bulunacaklarını söyledi.

Alara Ghaffari’nin babası Mohammed Ghaffari ise, Gazimağusa Belediyesinin geçmişte gençlere yaptığı yatırım sonucunda başarıların geldiğini, MAGEM’in 2 sporcusu olan Alara Ghaffari ve Mustafa Alnar’ın Avrupa Şampiyonu olduğunu ifade etti.

