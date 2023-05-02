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Ahmed Sami Topcan ölümünün 18.yılında anılacak

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Ahmed Sami Topcan ölümünün 18.yılında anılacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan ölümünün 18.yılında kabri başında anılacak.
4 Mayıs 2023 Perşembe günü Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabri başında Topcan için anma töreni düzenlenecek. Anma töreni saat 17.30'da başlayacak. 
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