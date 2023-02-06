Adıyaman'daki GMTMK öğrencilerinden haber alınmaya başlandı

Adıyaman'da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol takımından bilgiler gelmeye başlandığı bildiriliyor.
İsias Otel'de kalan öğrencilerin enkazdan çıkarılmaya başlandığı iddia edildi.
Şu ana kadar 5 kişinin sağ kurtarıldığı iddiaları var.
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